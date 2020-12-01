На трассе Казань-Оренбург сотрудники ДПС остановили автомобиль с семейной парой и двумя детьми для проверки документов. Глава семейства начал спорить с представителями власти и требовать, чтобы все процедуры проходили по регламенту. ДПСнику такое отношение не понравилось, он залез рукой в приоткрытое стекло в двери водителя, открыл автомобиль и произвел задержание мужчины. Позже патрульные и вовсе решили отвезти его в отделение. Жена с двумя детьми при этом осталась в машине, в которой уже не поднималось открытое стекло. Водить женщина не умела, а ближайшие родственники находились в 200 километрах от места событий.
ДПСник бросил женщину на трассе и попал на видео
Происшествия , Видео , ГИБДД
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