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Видео подробностей смерти Б. Ю. Александрова 

Вадим Дроздов 57 минут назад
30 ноября умер Борис Юрьевич Александров — создатель одноименного бренда глазированных сырков "Б. Ю. Александров". По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции. Предпринимателю было 73 года. COVID-19 у Александрова подтвердили в начале ноября. 23 ноября он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Ранее у него был диагностирован рак.
Александров трижды становился лауреатом премии "Предприниматель года" — в 2004-ом, 2006-ом и 2007-ом году. Борис Александров родился в 1947 году, он начал заниматься бизнесом еще в годы СССР. В начале 1990-х он начал развивать собственное производство молочной продукции. В 1995 году Александров основал компанию «Ростагроэкспорт».
Происшествия , Видео , Борис Александров
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