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Видео с пропажей Ефремова по пути в колонию 

Вадим Дроздов 1 час назад
Михаил Ефремов пропал при перевозке из СИЗО в колонию. Он должен был прибыть в колонию №4 (там же отбывали наказание Кокорин и Мамаев) в 08:00 утра в понедельник. Но его до сих пор нет. Ответственный секретарь общественной наблюдательной палаты города Москвы Иван Мельников считает, что причин для паники нет — "слишком видный заключенный, чтобы он мог куда-то пропасть". Адвокаты также считают, что пропажа Ефремова маловероятна и, скорее всего, он находится на пути в колонию. Маршрут и точное время этапирования никогда не сообщаются, чтобы заключенные не могли спланировать свой побег.
Происшествия , Видео , Кокорин и Мамаев , Михаил Ефремов , Иван Мельников , ФСИН
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