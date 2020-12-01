В деревне Кожемяки под Брянском орудует маньяк Владимир Захарёнок, который держит в страхе всех жителей. Много лет его покрывал местный участковый Самолин. Владимир пользовался своим положением: совершал кражи и угрожал местным жителям расправой. Но после его последнего преступления люди перестали бояться и молчать. Жители деревни написали коллективное письмо в следственный комитет. Захаренок подозревается в изнасиловании и зверском убийстве 18-летней Ирины Трофимовой. Теперь жители хотят, чтобы маньяк ответил за все свои дела, начиная с 2005-го года. Также в письме фигурирует участковый, который закрывал глаза на действия маньяка.
Видео подробностей дела брянского маньяка
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