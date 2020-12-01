Ещё
Далее:
Читайте также:
Как советский футболист изменил ход олимпиады
Как советский футболист изменил ход олимпиады Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Видео подробностей дела брянского маньяка 

Вадим Дроздов 2 часа назад
В деревне Кожемяки под Брянском орудует маньяк Владимир Захарёнок, который держит в страхе всех жителей. Много лет его покрывал местный участковый Самолин. Владимир пользовался своим положением: совершал кражи и угрожал местным жителям расправой. Но после его последнего преступления люди перестали бояться и молчать. Жители деревни написали коллективное письмо в следственный комитет. Захаренок подозревается в изнасиловании и зверском убийстве 18-летней Ирины Трофимовой. Теперь жители хотят, чтобы маньяк ответил за все свои дела, начиная с 2005-го года. Также в письме фигурирует участковый, который закрывал глаза на действия маньяка.
Происшествия , Видео , Ирина Трофимова , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео издевательств над собакой в аэропорту Сочи
04:32
Видео издевательств над собакой в аэропорту Сочи
Происшествия
Видео подробностей смерти Б. Ю. Александрова
02:19
Видео подробностей смерти Б. Ю. Александрова
Происшествия
Видео с пропажей Ефремова по пути в колонию
01:28
Видео с пропажей Ефремова по пути в колонию
Происшествия
Видео подробностей дела брянского маньяка
04:42
Видео подробностей дела брянского маньяка
Происшествия
Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео
01:12
Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с пилотом «Формулы-1» после страшной аварии со взрывом
00:31
Появилось видео с пилотом «Формулы-1» после страшной аварии со взрывом
В мире Происшествия
Жители Норильска проделали туннели в огромных сугробах и попали на видео
02:24
Жители Норильска проделали туннели в огромных сугробах и попали на видео
Происшествия
Стрельба в российском кафе попала на видео
00:27
Стрельба в российском кафе попала на видео
Происшествия
Митингующие в Ереване обратились к послу России и попали на видео
04:01
Митингующие в Ереване обратились к послу России и попали на видео
В мире
Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на видео
03:11
Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение