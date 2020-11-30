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В Волгоградской области умерла заразившаяся бешенством девочка 

РИА Новости 1 час назад
Девочка умерла от бешенства под Волгоградом
Фото: РИА Новости
Восьмилетняя девочка, заразившаяся бешенством от собаки, умерла после недели в реанимации волгоградской больницы, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
По словам собеседника агентства, восьмилетнюю девочку из поселка Заволжский Волгоградской области еще в августе укусила собака "в домашних условиях", родители не придали этому значения. К тому же, отметили в ведомстве, клинических симптомов бешенства у ребенка не было, и только в ноябре девочка пожаловалась на боль в ноге. Сначала ее госпитализировали в районную больницу, а 25 ноября ребенка направили на лечение в детскую областную инфекционную больницу.

"Сразу при поступлении девочка оказалась в реанимации. Несмотря на усилия медиков, она сегодня умерла", — сообщили РИА Новости в облздраве.

По словам собеседника агентства, если бы ребенку вовремя ввели препараты от бешенства — до проявления клинических симптомов заболевания — летального исхода бы не было.
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Происшествия , РИА Новости
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