Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ефремов пропал по пути в колонию 

Lenta.ru 19 минут назад
Актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, не добрался до ИК-4 в городе Алексеевка. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, еще в воскресенье, 29 ноября, администрация изолятора, в котором Ефремов находился на карантине, велела ему готовиться к этапированию в колонию для впервые осужденных. По плану, уже к восьми утра понедельника актер должен был находиться на зоне, однако адвокаты сообщили о пропаже своего подзащитного.
Защитник актера Владимир Васильев предположил, что Ефремов все еще находится в пути.
Раскрыто имя устроившего Ефремову «тюремный» банкет
Ранее сообщалось, что 27 ноября заканчивается 20-дневный период пребывания артиста на карантине, необходимом для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции среди заключенных колонии. После этого его должны перевести в ИК-4, где также отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.
Последние новости
Молдавия отказалась возвращать долг за российский газ Молдавия отказалась возвращать долг за российский газ Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность Названы самые популярные смартфоны в России Названы самые популярные смартфоны в России
Комментарии 4
Происшествия , Видео , Владимир Васильев , Михаил Ефремов , Павел Мамаев , Александр Кокорин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео
01:12
Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с пилотом «Формулы-1» после страшной аварии со взрывом
00:31
Появилось видео с пилотом «Формулы-1» после страшной аварии со взрывом
В мире Происшествия
Жители Норильска проделали туннели в огромных сугробах и попали на видео
02:24
Жители Норильска проделали туннели в огромных сугробах и попали на видео
Происшествия
Стрельба в российском кафе попала на видео
00:27
Стрельба в российском кафе попала на видео
Происшествия
Митингующие в Ереване обратились к послу России и попали на видео
04:01
Митингующие в Ереване обратились к послу России и попали на видео
В мире
Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на видео
03:11
Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания бывшего министра здравоохранения Иркутской области
00:39
Опубликовано видео задержания бывшего министра здравоохранения Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на таксиста
00:23
Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на таксиста
Новости Москвы Происшествия
Женщина захотела поймать шумящее в доме «привидение» и сняла его на видео
00:39
Женщина захотела поймать шумящее в доме «привидение» и сняла его на видео
В мире
Опубликовано видео последствий беспорядков в Париже
00:54
Опубликовано видео последствий беспорядков в Париже
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение