На российском кладбище нашли тайник с миллионами

Краснодарские следователи и сотрудники местного управления ФСБ нашли на кладбище тайник с 50 миллионами рублей, расследуя дело о взяточничестве. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о деле, возбужденном против заместителя гендиректора краснодарской электросетевой компании. Ему вменяют обещание посредничества во взяточничестве (часть 5 статьи 291.1 УК РФ).

В сентябре этого года фигурант дела узнал о доследственной проверке в отношении своего подчиненного. По версии СК, он предложил подчиненному помочь с передачей сотрудникам органов взятки в десять миллионов рублей. Благодаря этим деньгам он якобы должен был избежать статьи и суда.

Подчиненный сначала согласился с предложением начальника и попросил время на сбор денег. Позже он «осознал противоправность данных действий» и 7 октября пожаловался на своего руководителя следователям.

В служебном кабинете и дома у заместителя гендиректора 8 октября провели обыски, изъяли более 20 миллионов рублей, сто тысяч долларов, десять пар дорогих часов, документы и флешки. 26 ноября следователи и сотрудники ФСБ нашли тайник фигуранта дела на Славянском кладбище Краснодара.

Хранившиеся там 50 миллионов рублей, по версии следствия, были получены преступным путем. Фигуранта дела заключили под стражу.