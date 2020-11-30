На российском кладбище нашли тайник с миллионами

Краснодарские следователи и сотрудники местного управления ФСБ
нашли на кладбище тайник с 50 миллионами рублей, расследуя дело о взяточничестве. Об этом сообщается
на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.
Речь идет о деле, возбужденном против заместителя гендиректора краснодарской электросетевой компании. Ему вменяют обещание посредничества во взяточничестве (часть 5 статьи 291.1 УК РФ).
В сентябре этого года фигурант дела узнал о доследственной проверке в отношении своего подчиненного. По версии СК, он предложил подчиненному помочь с передачей сотрудникам органов взятки в десять миллионов рублей. Благодаря этим деньгам он якобы должен был избежать статьи и суда.
Подчиненный сначала согласился с предложением начальника и попросил время на сбор денег. Позже он «осознал противоправность данных действий» и 7 октября пожаловался на своего руководителя следователям.
В служебном кабинете и дома у заместителя гендиректора 8 октября провели обыски, изъяли более 20 миллионов рублей, сто тысяч долларов, десять пар дорогих часов, документы и флешки. 26 ноября следователи и сотрудники ФСБ нашли тайник фигуранта дела на Славянском кладбище Краснодара.
Хранившиеся там 50 миллионов рублей, по версии следствия, были получены преступным путем. Фигуранта дела заключили под стражу.
Как писал «Рамблер», ранее на кладбище в Ростовской области нашли тайник с оружием. Рабочие обнаружили сумку в заброшенном надгробии, в ней оказался автомат, более 70 патронов и две гранаты.