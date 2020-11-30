Вечеринка закончилась для москвички больницей

Жительница Москвы попала в больницу после нападения на вечеринке, устроенной ее другом. Об этом сообщает
«Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным канала, это произошло ранним утром 28 ноября в квартире, где друг девушки отмечал день рождения. Знакомый именинника поссорился с гостьей, ударил ее в висок и сбежал.
Девушка почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. У нее диагностировали ушиб височной области слева и перелом височной кости без смещения. Она подала заявление в полицию.
Как писал «Рамблер», ранее житель Омска проломил жене голову замороженной рыбой.
37-летний мужчина приревновал жену, они начали ссориться, он вытащил из морозилки рыбу и начал избивать ею женщину. Жена получила серьезную травму головы и перелом пальца. Против ее мужа возбудили уголовное дело.