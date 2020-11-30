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Вечеринка закончилась для москвички больницей

Мария Иванова
20 минут назад
Жительница Москвы попала в больницу после нападения на вечеринке, устроенной ее другом. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Вечеринка закончилась для москвички больницей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По данным канала, это произошло ранним утром 28 ноября в квартире, где друг девушки отмечал день рождения. Знакомый именинника поссорился с гостьей, ударил ее в висок и сбежал.
Девушка почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. У нее диагностировали ушиб височной области слева и перелом височной кости без смещения. Она подала заявление в полицию.
Как писал «Рамблер», ранее житель Омска проломил жене голову замороженной рыбой.
37-летний мужчина приревновал жену, они начали ссориться, он вытащил из морозилки рыбу и начал избивать ею женщину. Жена получила серьезную травму головы и перелом пальца. Против ее мужа возбудили уголовное дело.
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