Имущество экс-полковника продали за 6 млрд

Имущество полковника ФСБ Кирилла Черкалина , задержанного в апреле 2019 года по подозрению в получении взяток и мошенничестве, распродали и вернули в казну 6 млрд рублей. За эту сумму ушли дорогие наручные часы, дамские сумочки, ювелирные украшения, квартиры в Москве , загородные участки и автомобили. Многомиллионное состояние в рублях, долларах и евро также перевели в бюджет. Сам Кирилл Черкалин дожидается приговора в СИЗО

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Российский бюджет пополнился на сумму более чем 6 млрд рублей после продажи недвижимости и другого дорогостоящего имущества экс-начальника 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Ранее его обвинили в мошенничестве и получении взяток и поместили в СИЗО до 24 января 2021 года.

«Изъятое судом имущество Черкалина, в том числе дорогостоящие автомобили, предметы роскоши и недвижимость, проданы на международном рынке. После этого с помощью валютной биржи полученные средства были возвращены в бюджет РФ», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Головинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества Черкалина на сумму более 6 млрд рублей еще год назад, 8 ноября 2019 года. Тогда в пользу государства обратили дорогие наручные часы, дамские сумочки, ювелирные украшения, квартиры в Москве, загородные участки, автомобили и наличные деньги, обнаруженные при обысках у полковника ФСБ.

Сам Черкалин заявил в суде, что согласен отдать государству почти все заявленное по миллиардному иску имущество — в частности, взыскания в рублях, евро и долларах, а также четыре автомобиля Porsche Cayenne.

Генпрокуратура также попросила суд вернуть в бюджет государства стоимость пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, а также 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн, принадлежавших Черкалину. Как выяснили следователи в ходе проверки соответствия расходов и доходов Черкалина, все это он смог приобрести, так как предоставлял неполные сведения о доходах — официально он и его семья с 2005 по 2019 год заработали не более 55 млн рублей. На часть незаконно полученных денег он постепенно приобретал имущество и регистрировал его на своих близких.

Управление собственной безопасности ФСБ задержало полковника 25 апреля 2019 года — в тот же день он был арестован гарнизонным военным судом. Ему предъявили обвинение в получении взятки в размере 52 млн руб. По данным следствия, преступление было связано с рядом дел о махинациях в коммерческих банках, расследованием которых занимались именно Черкалин и его подчиненные.

В частности, в 2011 году Кирилл Черкалин и его подельники — бывшие сотрудники Федеральной службы безопасности Дмитрий Фролов Андрей Васильев — угрожали уголовным преследованием бизнесмену Сергею Гляделкину и заставили предпринимателя передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 млн руб., чтобы на него не завели дело.

Кроме того, как считают следователи, с ноября 2013 года по февраль 2015 года Черкалин получил через посредника порядка $850 тыс. «за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство».

После ареста силовика оперативники ФСБ обыскали все квартиры и кабинеты Черкалина и изъяли 12 млрд рублей. Отец полковника тогда попытался объяснить в суде, что 45 млн рублей его сын получил из наследства деда в 2011 году. Именно на эти деньги, по словам Владимира Черкалина, семья приобрела квартиру на Мичуринском проспекте в Москве и три места на автостоянке, а также участок в Выборгском районе Ленинградской области.

«У них с матерью трудовой стаж, наверно, сто лет будет. У меня трудовой стаж 38 лет, у жены — 20. Мы всю жизнь жили бережно и экономно, как мои родители. Супруга у меня подрабатывала, занималась репетиторством. Деньги мы свои старались беречь. Вот на эти деньги мы приобрели имущество», — пояснял отец обвиняемого.

Для $50 млн, 1 млн евро и 15 млн руб., которые хранились в квартире самого экс-начальника одного из отделов ФСБ, также нашлось объяснение — Черкалин назвал их «служебной необходимостью». Родители обвиняемого также подтвердили, что их сын попросил оставить у них средства, сославшись на вынужденные обстоятельства.