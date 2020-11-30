Решена судьба мужчины, бросившего детей в Шереметьево

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края приговорил к 1 году 3 месяцам колонии мужчину, бросившего двоих детей в аэропорту Шереметьево в начале 2020 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

26 января 2020 года 41-летний мужчина, прилетев со своими малолетними сыновьями 5 и 8 лет из Комсомольска-на-Амуре в Москву, оставил их в аэропорту Шереметьево и через пару часов один улетел в Ростов-на-Дону. Затем он уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице. До этого он через интернет-приложение с помощью мобильного телефона своей знакомой пенсионерки попытался украсть с ее банковского счета 100 тыс. рублей. Но попытку перевода денег заблокировал банк.