Задержаны боевики банды Басаева

Силовики задержали двух бывших членов банды чеченских сепаратистов Шамиля Басаева и Хаттаба. Мужчины были причастны к убийству 15 российских военнослужащих в 1999 году в Чечне, передает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

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«Задержаны уроженцы Чеченской Республики Асланбек Идалов и Саламбек Идалов — участники боестолкновения в составе бандформирований Басаева и Хаттаба с военнослужащими Минобороны России у станицы Червленная в 1999 году», — сообщили в центре.

Отмечается, что задержание боевиков осуществлялось сотрудниками ФСБ, совместно с полицией, СК и Росгвардией.

Сейчас задержанные находятся в Следственном комитете. В скором времени им предъявят соответствующее обвинение.