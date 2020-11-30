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ФСБ задержала в Чечне двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба

Газета.Ruиещё 5
33 минуты назад
Силовики задержали двух бывших членов банды чеченских сепаратистов Шамиля Басаева и Хаттаба. Мужчины были причастны к убийству 15 российских военнослужащих в 1999 году в Чечне, передает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Задержаны боевики банды Басаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Задержаны уроженцы Чеченской Республики Асланбек Идалов и Саламбек Идалов — участники боестолкновения в составе бандформирований Басаева и Хаттаба с военнослужащими Минобороны России у станицы Червленная в 1999 году», — сообщили в центре.
Отмечается, что задержание боевиков осуществлялось сотрудниками ФСБ, совместно с полицией, СК и Росгвардией.
Сейчас задержанные находятся в Следственном комитете. В скором времени им предъявят соответствующее обвинение.
Бой между федеральными войсками и чеченскими террористическими бандами у станицы Червленная произошел 4 октября 1999 года. В ходе столкновения погибли 15 российских военнослужащих, еще 28 были ранены.
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