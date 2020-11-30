Мужчина сдал брата полиции и обрел сторонников

Пользователь Reddit узнал, что его старший брат начал водить автомобиль без очков и контактных линз, несмотря на плохое зрение, и сдал его полиции. В итоге автор публикации обрел сторонников: в комментариях многие поддержали это решение.

По словам рассказчика, его старший брат носил очки в течение многих лет, однако недавно перешел на контактные линзы. Когда мужчина решил получить водительские права, он нигде не указал, что у него плохое зрение.

Затем автор публикации обнаружил, что его брат перестал носить контактные линзы, пожаловавшись на то, что от них «чешутся глаза». В то же время он не вернулся к очкам. Узнав об этом, рассказчик пожаловался в полицию. В итоге у мужчины отобрали права за опасное вождение.

«Каким-то образом брат узнал, что это я нажаловался на него, и очень разозлился», — поделился автор поста. Он добавил, что их родители поддержали старшего сына, и посчитали, что рассказчику не стоило обращаться в полицию.