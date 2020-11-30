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Полет самолета в поддержку Дзюбы попал на видео 

Вадим Дроздов 11 минут назад
В Росавиации провели расследование инцидента, связанного с полетом самолета авиакомпании "Победа" рейса Екатеринбург-Москва по фаллической траектории. Странный маневр был совершен пилотами "Победы" еще 11 ноября. Экипаж сообщил о проблемах с оборудованием и с разрешения диспетчеров отклонился от трассы, нарисовав в воздухе известную фигуру. Комиссия выяснила, что никакого отказа оборудования не было. Тогда гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков сообщил, что таким образом летный состав хотел поддержать футболиста Артема Дзюбу, отстраненного от матчей из-за интимного видео. Комиссия посоветовала уволить гендиректора компании, по распоряжению которого пилоты соврали диспетчерам и подвергли опасности жизни пассажиров.
Происшествия , Видео
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