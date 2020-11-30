Видео подробностей смерти заммэра Новоуральска 

Ночью 28 ноября во время охоты на территории Алапаевского района был застрелен заммэра Новоуральска Михаил Черницкий. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности».

Новоуральск — закрытый город на территории Свердловской области. На его территории находится Уральский электрохимический комбинат, занимающийся производством ядерного топлива для АЭС. В городской администрации Михаил Черницкий занимался стратегическим развитием и инвестициями.

По неподтвержденным данным, смерть Черницкого наступила в результате сильной потери крови. Во время охота его случайно ранили в ногу, а приезда медиков скорой помощи дождаться не удалось.