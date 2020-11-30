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Видео подробностей смерти заммэра Новоуральска 

Вадим Дроздов 20 минут назад
Ночью 28 ноября во время охоты на территории Алапаевского района был застрелен заммэра Новоуральска Михаил Черницкий. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности».
Новоуральск — закрытый город на территории Свердловской области. На его территории находится Уральский электрохимический комбинат, занимающийся производством ядерного топлива для АЭС. В городской администрации Михаил Черницкий занимался стратегическим развитием и инвестициями.
По неподтвержденным данным, смерть Черницкого наступила в результате сильной потери крови. Во время охота его случайно ранили в ногу, а приезда медиков скорой помощи дождаться не удалось.
Происшествия , Видео
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