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Раскрыта личность погибшего под колесами БТР россиянина 

Lenta.ru 30 минут назад
Раскрыта личность погибшего под колесами БТР
Фото: Reuters
Погибший под колесами бронетранспортера (БТР) во время военной реконструкции в Санкт-Петербурге Андрей Кожевин — пасынок миллиардера Аркадия Скорова. Мероприятие было организовано в качестве подарка на день рождения сводному брату Кожевина. Личность жертвы трагедии стала известна «Комсомольской Правде».

«Это была не вечеринка, а серьезное военно-спортивное мероприятие. У них там было несколько единиц военной техники — танк, например, и в том числе БТР этот», —поделился Скоров, который не присутствовал на реконструкции.

По его словам, водитель БТР решил начать движение в тот момент, когда участники мероприятия «соскочили с брони, заняли позицию — то ли лежа, то ли сидя».
Скоров добавил, что пока не думает о наказании для водителя БТР, так как «для начала нужно все досконально изучить: выяснить, к примеру, был ли водитель пьян, когда находится внутри БТР». Тем не менее следствие возбудило уголовное дело в отношении водителя — 38-летнего мужчины, состоящего в межрегиональной молодежно-общественной организации «Красная Звезда» — по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее за собой смерть человека»). Максимальное наказание, которое она предусматривает — лишение свободы на срок до шести лет.
Трагедия произошла 28 ноября. БТР наехал на участника мероприятия в военном стиле, которое проводилось в Красносельском районе. Голова петербуржца попала под колесо, он скончался на месте происшествия.
Позднее стало известно, что о проведении мероприятия с военной техникой организаторы не уведомили ни городскую администрацию, ни ГИБДД. Кроме того, они не провели письменный инструктаж по технике безопасности.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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