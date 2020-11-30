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В Москве пассажир поссорился с водителем и угнал такси 

Мослента и ещё 1 1 час назад
Пассажир подрался с таксистом в Москве
Фото: globallookpress.com
В Москве мужчина, будучи пассажиром такси, поссорился с водителем и после конфликта угнал автомобиль. Его задержали правоохранители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУВД по столице.

«На Энергетической улице в Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который после конфликта с водителем такси угнал его автомобиль. В данный момент он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что в районе 23 часов в вечера между мужчинами во время поездки начался конфликт, который перерос в драку. В итоге пассажир завладел автомобилем марки Volkswagen и скрылся в неизвестном направлении.
В конце октября пьяный мужчина угнал автомобиль своей бывшей жены. Полиция устроила за ним погоню, однако требования остановиться нарушитель игнорировал. В итоге оперативникам пришлось несколько раз выстрелить по колесам машины.
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Происшествия , Криминал , Москва
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