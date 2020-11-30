Пассажир подрался с таксистом в Москве

В Москве мужчина, будучи пассажиром такси, поссорился с водителем и после конфликта угнал автомобиль. Его задержали правоохранители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУВД по столице.

«На Энергетической улице в Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который после конфликта с водителем такси угнал его автомобиль. В данный момент он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что в районе 23 часов в вечера между мужчинами во время поездки начался конфликт, который перерос в драку. В итоге пассажир завладел автомобилем марки Volkswagen и скрылся в неизвестном направлении.