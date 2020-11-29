«Убили на учениях»: бизнесмен погиб под колесами БТР

Глава петербургских реконструкторов, управляя БТР, насмерть задавил бизнесмена. Отчим погибшего обвинил в недосмотре организаторов военного праздника.
Инцидент произошел накануне, на юге северной столицы.
«28 ноября 2020 года на территории Красносельского района… при движении бронетранспортера, произошел наезд на 38-летнего участника мероприятия, который скончался на месте происшествия», — сообщает управление СКР по Петербургу.
Следователи возбудили уголовное дело. Они считают, что организаторы праздника-реконструкции нарушили требования безопасности.
Издание «Фонтанка» пишет, что погибший — 38-летний петербургский бизнесмен Андрей Кожевин. За рулем переехавшего его БТР сидел Александр Торопов, председатель правления патриотической организации «Красная звезда».
«Красная звезда» занимается историческими реконструкциями, а также проводит частные коммерческие мероприятия на полигоне близ Гатчинского шоссе.
Именно там накануне прошла частная вечеринка с участием бронетехники. В милитари-стиле свой день рождения отмечал предприниматель Михаил Скоров. Погибший приходится ему сводным братом. Скоров и Кожевин — владельцы компании «Геос статика».
Отчим погибшего, бизнесмен Аркадий Скоров обвинил в гибели пасынка организаторов, сообщает издание «Подъём».
«Реконструкция — это же тоже учения. Техника остановилась, они спешились, приняли положение для стрельбы лёжа, БТР начал движение и раздавил. Убили по неосторожности, убили на учениях. Организаторы виноваты, конечно, отцы-командиры виноваты, как и всегда, где-то недосмотрели. Думаю, что и водитель БТР — неопытный парень», — заявил Скоров.
Ранее «Рамблер» сообщал, что против нижегородских реконструкторов могут завести уголовное дело из-за самодельной пушки.