«Убили на учениях»: бизнесмен погиб под колесами БТР

«Реконструкция — это же тоже учения. Техника остановилась, они спешились, приняли положение для стрельбы лёжа, БТР начал движение и раздавил. Убили по неосторожности, убили на учениях. Организаторы виноваты, конечно, отцы-командиры виноваты, как и всегда, где-то недосмотрели. Думаю, что и водитель БТР — неопытный парень», — заявил Скоров.