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Россиянин заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин заразился коронавирусом и умер в Крыму
Фото: РИА Новости
Житель Самарской области заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму. Об этом сообщает «КТВ-Луч».
По данным телеканала, пенсионер из Сызрани отправился на море вместе с женой, чтобы отметить там «золотую» свадьбу, 50-летие семейной жизни. Однако на курорте пожилая пара подхватила инфекцию: мужчина умер, а его супруга проходит лечение в больнице.
После случившегося женщине помогают родственники. Тело ее мужа кремировали, чтобы отправить прах в родной город для захоронения.
Ранее стало известно, что Крым оказался в числе регионов страны с худшими показателями по распространению коронавируса. Также в перечне, составленном Роспотребнадзором, перечислены Республика Алтай, Еврейская автономная область, Вологодская область, Санкт-Петербург, Смоленская область, Пермский край и Ненецкий автономный округ.
Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 200 носителей инфекции скончались.
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Происшествия , Вологодская Область , Еврейская Автономная Область , Ненецкий Автономный Округ , Пермский Край , Республика Алтай , Республика Крым , Самарская Область , Санкт-Петербург , Смоленская Область , Сызрань
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