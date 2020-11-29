Россиянин заразился коронавирусом и умер в Крыму

Житель Самарской области заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму. Об этом сообщает «КТВ-Луч».

По данным телеканала, пенсионер из Сызрани отправился на море вместе с женой, чтобы отметить там «золотую» свадьбу, 50-летие семейной жизни. Однако на курорте пожилая пара подхватила инфекцию: мужчина умер, а его супруга проходит лечение в больнице.

После случившегося женщине помогают родственники. Тело ее мужа кремировали, чтобы отправить прах в родной город для захоронения.

Ранее стало известно , что Крым оказался в числе регионов страны с худшими показателями по распространению коронавируса. Также в перечне, составленном Роспотребнадзором, перечислены Республика Алтай, Еврейская автономная область, Вологодская область, Санкт-Петербург, Смоленская область, Пермский край и Ненецкий автономный округ.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 200 носителей инфекции скончались.