Ещё
Далее:
Читайте также:
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября Подробнее ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Тушат из окон: пожар перекинулся с автомобиля на квартиру в Москве 

Майк Габриелян 48 минут назад
В Москве горящий автомобиль поджёг квартиру на первом этаже многоэтажки.
Необычный инцидент произошёл на Котельнической набережной. Там неожиданно загорелся автомобиль, припаркованный возле жилого дома. Из-за порывов ветра огонь перекинулся на балконы первого этажа.
До приезда пожарных местные жители пытались потушить пламя прямо из окон. Они выливали на полыхающую машину воду из вёдер, передает Life Shot.
Пока информации о пострадавших нет.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как в Саратове два пожарных расчета тушили огонь водой из обычных ведер.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гонки со стрельбой в стиле GTA в Петербурге попали на видео
00:36
Гонки со стрельбой в стиле GTA в Петербурге попали на видео
Происшествия
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
00:32
Пожар на Котельнической набережной попал на видео
Происшествия
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
00:51
Загадочный объект в небе над Японией попал на видео
В мире Происшествия
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
00:05
Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
00:55
Последствия наводнения на Сардинии попали на видео
В мире Происшествия
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
00:53
Беспорядки на акции протеста во Франции попали на видео
В мире Происшествия
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
00:59
Инспектор ГИБДД ударил задержанную девушку ногой и попал на видео
Происшествия
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
00:50
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
Происшествия
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
00:22
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
Происшествия
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
00:14
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение