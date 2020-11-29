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Москве горящий автомобиль поджёг квартиру на первом этаже многоэтажки.

Необычный инцидент произошёл на Котельнической набережной. Там неожиданно загорелся автомобиль, припаркованный возле жилого дома. Из-за порывов ветра огонь перекинулся на балконы первого этажа.

До приезда пожарных местные жители пытались потушить пламя прямо из окон. Они выливали на полыхающую машину воду из вёдер, передает Life Shot.

Пока информации о пострадавших нет.