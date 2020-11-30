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В Петербурге рухнула труба котельной

ТАССиещё 3
52 минуты назад
Труба котельной обрушилась в ночь на понедельник в Невском районе Санкт-Петербурга, в результате инцидента обломками повреждено несколько автомобилей, припаркованных неподалеку, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
В Петербурге рухнула труба котельной
Фото: ТАССТАСС
"Произошло падение каменной трубы, в результате обломками побило несколько машин, скольким конкретно нанесен ущерб - устанавливается", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что около 01:00 мск понедельника жители многоэтажных домов, ставшие очевидцами инцидента, позвонили в экстренные службы и сообщили о сильном грохоте в результате падения. ЧП произошло в районе Октябрьской набережной. "О пострадавших информации нет", - сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.
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