В Петербурге рухнула труба котельной

Труба котельной обрушилась в ночь на понедельник в Невском районе Санкт-Петербурга, в результате инцидента обломками повреждено несколько автомобилей, припаркованных неподалеку, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Он добавил, что около 01:00 мск понедельника жители многоэтажных домов, ставшие очевидцами инцидента, позвонили в экстренные службы и сообщили о сильном грохоте в результате падения. ЧП произошло в районе Октябрьской набережной. "О пострадавших информации нет", - сказал собеседник агентства.