Участник акции Pussy Riot задержан в Москве 

Силовики задержали художника Фархада Исрафилли-Гельмана во время акции в Москве, которая была организована группой Pussy Riot. Об этом рассказала участница проекта Мария Алёхина.

Активистки Алёхина и Рита Флорес, одетые в платья, стилизованные под русский национальный костюм, примотали скотчем художника в форме омоновца к столбу возле Государственного исторического музея. Акция получила название «Осторожно, хрупкое!» и являлась протестом против полицейского насилия. Позже Исрафилли-Гельман поехал в свою мастерскую, где его задержали полицейские.

Сейчас он в полицейской машине. Что ему вменяют, пока неизвестно, — цитирует Алёхину «Коммерсант».

Как писал NEWS.ru, 10 ноября в столице были задержаны Флорес, Алёхина, бывший фигурант «акции 27 июля» Самариддин Раджабов, а также Исрафилли-Гельман.

В октябре Мещанский суд Москвы отправил под административный арест на 30 суток участника Pussy Riot Александра Софеева за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.