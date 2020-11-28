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В Минске на стройке двух рабочих засыпало песком 

Газета.Ru 1 час назад
Двух рабочих засыпало песком в Минске
Фото: РИА Новости
Двое рабочих в Минске оказались засыпаны строительным песком в котловане на одной из городских строек. Сообщение об этом появилось на странице МЧС республики. По данным спасателей, мужчины оказались погребены в котловане на отметке в минус 5 метров. Одного строителя коллеги вытащили до приезда специалистов. У него диагностировали травмы грудной клетки и живота. Отмечается, что второй работник все еще остается под завалом. Сотрудники МЧС ведут работы по его спасению. Причины произошедшего в настоящее время остаются неизвестными.
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Происшествия , Минск
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