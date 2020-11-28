Россиянка хотела подорвать в детском клубе банку с порохом

Сорокалетняя петербурженка после расставания с любимым пыталась взорвать банку с порохом в детском клубе дзюдо. Инцидент произошел накануне вечером в клубе «Кедр» на проспекте Ударников, передают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Около 20.32 в спортивную секцию пришла неадекватная женщина с банкой пороха и пыталась ее поджечь.

На место происшествия сразу же выехали несколько нарядов полиции. Возмутительница спокойствия к этому времени скрылась. В урне возле двери стражи порядка нашли банку с надписью «Бездымный охотничий порох „Сокол“».

Вещество массой 70-100 грамм, находящееся в этой банке, отправили на экспертизу.

Женщину задержали в тот же вечер, неподалеку от клуба. Ее доставили в отделение и составили протокол о мелком хулиганстве. Дебоширку поместили в специальное помещение для задержанных. Женщине 40 лет, она не работает. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Соседи по дому рассказали журналистам, что дама начала проявлять агрессию и буянить, после того, как от неё ушел мужчина. С тех пор она ведет скандальный образ жизни и превратила в ад жизнь соседей. Жильцы дома её боятся, считают неадекватной и обходят стороной.

«Громкая, по ночам не спит, мешает спать, будит, дерутся они в подъезде постоянно. К ней приходят различные мужчины. Раскидывает помои на площадке, битая посуда. Честно говоря страшно к ней подходить, потому что она агрессивная», — рассказала соседка.

По ее словам, неадекватная женщина как-то набросилась на дворников — ей мешал шум пылесоса, которым убирают листья.