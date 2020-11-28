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Петербурженка пыталась подорвать в детском клубе банку с порохом 

Майк Габриелян 1 час назад
Россиянка хотела подорвать в детском клубе банку с порохом
Фото: ТК Readovka
Сорокалетняя петербурженка после расставания с любимым пыталась взорвать банку с порохом в детском клубе дзюдо. Инцидент произошел накануне вечером в клубе «Кедр» на проспекте Ударников, передают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Около 20.32 в спортивную секцию пришла неадекватная женщина с банкой пороха и пыталась ее поджечь.
На место происшествия сразу же выехали несколько нарядов полиции. Возмутительница спокойствия к этому времени скрылась. В урне возле двери стражи порядка нашли банку с надписью «Бездымный охотничий порох „Сокол“».
Вещество массой 70-100 грамм, находящееся в этой банке, отправили на экспертизу.
Женщину задержали в тот же вечер, неподалеку от клуба. Ее доставили в отделение и составили протокол о мелком хулиганстве. Дебоширку поместили в специальное помещение для задержанных. Женщине 40 лет, она не работает. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
Соседи по дому рассказали журналистам, что дама начала проявлять агрессию и буянить, после того, как от неё ушел мужчина. С тех пор она ведет скандальный образ жизни и превратила в ад жизнь соседей. Жильцы дома её боятся, считают неадекватной и обходят стороной.

«Громкая, по ночам не спит, мешает спать, будит, дерутся они в подъезде постоянно. К ней приходят различные мужчины. Раскидывает помои на площадке, битая посуда. Честно говоря страшно к ней подходить, потому что она агрессивная», — рассказала соседка.

По ее словам, неадекватная женщина как-то набросилась на дворников — ей мешал шум пылесоса, которым убирают листья.
Ранее «Рамблер» сообщал, что взрыв на территории завода «Авангард» в Стерлитамаке произошел из-за возгорания пороха на вальцовочной машине.
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