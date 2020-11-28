Застрелен замглавы российского города

В ночь на 28 ноября был застрелен заместитель главы Новоуральска Михаил Черницкий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ по Свердловской области.

«По данному факту Алапаевским следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 („Причинение смерти по неосторожности“). В рамках дела назначены соответствующие экспертизы», — прокомментировали в ведомстве. Уточняется, что следователи изъяли оружие, из которого был совершен выстрел. По предварительной версии, Черницкий был застрелен во время охоты под Алапаевском.

Черницкий родился в 1962 году в Свердловске. С отличием закончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького по специальности «Физик-преподаватель». Занимал руководящие должности в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. После был заместителем начальника регионального управления «Сбербанка». На должность заместителя главы администрации Новоуральского городского округа был назначен в августе 2019 года. У чиновника остались жена, четверо детей и трое внуков.