Бездомная собака набросилась на российскую школьницу 

В Прибайкалье дикая собака набросилась на школьницу в городском парке и искусала ей лицо. Инцидент произошел в городе Ангарск, сообщает пресс-служба управления МВД России по Иркутской области.
Накануне днем родители сообщили полиции, что на их десятилетнюю дочь напала собака.
«Когда девочка возвращалась c подругой из школы, на нее внезапно набросился агрессивный беспородный пёс. Домой девочка пришла с травмой лица. Родители девочки вызвали скорую помощь», — говорится в сообщении.
Школьницу пришлось госпитализировать. Сейчас её состояние удовлетворительное.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на Урале осудят виновного в нападении бездомных псов на 3-летнюю девочку.