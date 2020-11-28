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Бездомная собака набросилась на российскую школьницу 

Майк Габриелян 1 час назад
Бездомная собака набросилась на российскую школьницу
Фото: РИА Новости
В Прибайкалье дикая собака набросилась на школьницу в городском парке и искусала ей лицо. Инцидент произошел в городе Ангарск, сообщает пресс-служба управления МВД России по Иркутской области.
Накануне днем родители сообщили полиции, что на их десятилетнюю дочь напала собака.

«Когда девочка возвращалась c подругой из школы, на нее внезапно набросился агрессивный беспородный пёс. Домой девочка пришла с травмой лица. Родители девочки вызвали скорую помощь», — говорится в сообщении.

Школьницу пришлось госпитализировать. Сейчас её состояние удовлетворительное.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на Урале осудят виновного в нападении бездомных псов на 3-летнюю девочку.
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