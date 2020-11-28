Крестника Гули лишили титула в Турции 

Гулиевские воры в законе отстранили от своей криминальной организации одного из крестников покойного Надира Салифова (Лоту Гули) Рафета Амирова. Убитый вор в законе был защитой для Амирова, однако теперь они избавились от «случайного в семье», как они считают, человека.

«Причиной отлучения Рафета от Воровского, которое сопровождалось побоями, называют интриганство и игнорирование несовместимых с титулом обвинений», — пишет ИА «ПраймКрайм». Там отметили, что за то время, что Амиров находился под крылом Гули, он ничем не запомнился. Авторитеты не понимали, почему Рафет пользуется уважением со стороны Салифова, так как он не отличается, по их мнению, ни в физическом, ни в умственными способностями. К тому же Рафет не был судим.

Однако нашлись те, кто решил помочь Амирову. Авторитет Камо Сафарян вступился за Рафета. Несмотря на утрату воровского титула, Амировым все равно будут интересоваться российские силовые ведомства. С 2010 год он числится в международном розыске за убийство.

Ранее URA.RU писало, что Гули был застрелен в Анталии в номере пятизвездочного отеля Alva donna exclusive hotel spa своим телохранителем 25-летним Хаганом Зейналовым по кличке Хан Ахмедлинский. Зейналов заранее был внедрен к Гули, заслужил доверие и попал в ближайшее окружение мафиози.