Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Крестника Гули лишили титула в Турции 

Ura.Ru 48 минут назад
Крестника Гули лишили титула в Турции
Фото: Ura.Ru
Гулиевские воры в законе отстранили от своей криминальной организации одного из крестников покойного Надира Салифова (Лоту Гули) Рафета Амирова. Убитый вор в законе был защитой для Амирова, однако теперь они избавились от «случайного в семье», как они считают, человека.

«Причиной отлучения Рафета от Воровского, которое сопровождалось побоями, называют интриганство и игнорирование несовместимых с титулом обвинений», — пишет ИА «ПраймКрайм». Там отметили, что за то время, что Амиров находился под крылом Гули, он ничем не запомнился. Авторитеты не понимали, почему Рафет пользуется уважением со стороны Салифова, так как он не отличается, по их мнению, ни в физическом, ни в умственными способностями. К тому же Рафет не был судим.

Однако нашлись те, кто решил помочь Амирову. Авторитет Камо Сафарян вступился за Рафета. Несмотря на утрату воровского титула, Амировым все равно будут интересоваться российские силовые ведомства. С 2010 год он числится в международном розыске за убийство.
Ранее URA.RU писало, что Гули был застрелен в Анталии в номере пятизвездочного отеля Alva donna exclusive hotel spa своим телохранителем 25-летним Хаганом Зейналовым по кличке Хан Ахмедлинский. Зейналов заранее был внедрен к Гули, заслужил доверие и попал в ближайшее окружение мафиози.
Видео дня. 3,5 млн за победу в «Битве экстрасенсов» просил иллюзионист Сафронов
Ura.Ru: последние новости
ФСБ задержала смотрящего за Тюменью. На него пожаловались проститутки ФСБ задержала смотрящего за Тюменью. На него пожаловались проститутки Вирусолог из США раскрыл главную проблему российской вакцины Вирусолог из США раскрыл главную проблему российской вакцины Вылить праздничный алкоголь в унитаз призывает россиян Онищенко Вылить праздничный алкоголь в унитаз призывает россиян Онищенко
Комментарии 1
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
00:33
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
Происшествия
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
00:29
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
Происшествия
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
00:47
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
Происшествия Криминал
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
01:47
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
Происшествия
Лукашенко в «красной зоне» для COVID-больных попал на видео
00:37
Лукашенко в «красной зоне» для COVID-больных попал на видео
Политика В мире
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
02:05
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
Происшествия Криминал
Задержан экс-замглавы ФСИН России Максименко
00:36
Задержан экс-замглавы ФСИН России Максименко
Происшествия
Противостояние Пашиняна с Алиевым превратили в мем
00:13
Противостояние Пашиняна с Алиевым превратили в мем
В мире
Посетительница магазина разбила 500 бутылок со спиртным
00:58
Посетительница магазина разбила 500 бутылок со спиртным
Происшествия В мире
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
01:46
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение