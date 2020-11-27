Ведущая «Часа суда» вымогала 80 млн рублей 

Ведущую «Часа суда» оказалась мошенницей и села в тюрьму

Суд признал телеведущую Елену Дмитриеву виновной в мошенничестве. Об этом сообщает агентство «Москва».

Некоторое время назад в отношении Дмитриевой было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (наказывается лишением свободы на срок до 10 лет). Она пообещала оказать, но не оказала юридическую помощь предпринимателю в его конфликте с деловым партнером.

По информации «Московского комсомольца», предприниматель обвинил партнера в прогорании их общего бизнеса и оценил свои убытки в 80 миллионов рублей. Бизнесмен обратился в полицию, и та возбудила уголовное дело о мошенничестве. Некоторое время спустя партнер предложил ему выплатить деньги в обмен на прекращение уголовного преследования. Вместе с Дмитриевой предпринимтель пришел на встречу с бывшим партнером, чтобы нотариально подтвердить соглашение о рассчете. Телеведущая и ее клиент были задержаны при передаче 80 миллионов наличными — партнер бизнесмена обратился в ФСБ.

Сегодня в пресс-службе Замоскворецкого районного суда Москвы рассказали, что телеведущая признана виновной и приговорена к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком на два года.

50-летняя Дмитриева, как сообщал «Рамблер», вела передачу «Дела семейные» — дочерний проект шоу «Час суда». Также она была ведущей программы «Любовь. Мужская версия».

Дмитриева — выпускница юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Она защитила диссертацию и преподавала в Институте повышения квалификации работников Гостелерадио СССР, возглавляла там кафедру экономики и права. Дмитриева работает на телевидении с 1986 года.

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