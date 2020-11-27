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В деле об убийстве «из-за родительского чата» нашли соучастников 

Павел Тиунов 12 минут назад
В деле об убийстве «из-за родительского чата» нашли соучастников
Фото: РИА Новости
Следователи нашли в убийстве Романа Гребенюка вину женщины, с которой он повздорил в «родительском чате», и ее супруга, заявил в Twitter адвокат Шота Горгадзе. Последнего, по его словам, уже задержали.
Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла в конце октября в Волгограде. Роман Гребенюк повздорил в родительском чате с Анной Мелконян по поводу переноса теста по русскому языку. Мужчина в переписке заявил, что его собеседница «жует сопли», чем вызвал на себя волну негатива.
Мелконян поинтересовалась, не считает ли себя Гребенюк бессмертным, и пожаловалась на его поведение своему мужу. Армен Мелконян пришел на разборку вместе с братом супруги Арсеном. Последний напал на Гребенюка в отделении Сбербанка, нанес ему несколько ударов по голове предположительно кастетом. Мужчину госпитализировали, а спустя неделю он скончался в больнице. Полицейские задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело.
Спустя почти месяц уголовные дела были возбуждены также в отношении Анны Мелконян и ее супруга Армена. По данным РИА Новости, женщину обвинили в подстрекательстве, а ее мужа в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, поскольку участия в драке он не принимал.
Армена задержали. Следователи намерены добиваться его содержания в следственном изоляторе на время расследования. Для Анны будут ходатайствовать о более мягком режиме ограничений: например, о запрете уходить из дома по ночам и т.п.

«Вот так! Спасибо тем, кто верил, что мы добьемся этого!» — написал Горгадзе, который в деле представляет интересы потерпевшей стороны.

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