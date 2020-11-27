37-летний мужчина застрелил бывшую супругу в Калининграде. По данным СК, он караулил женщину возле дома, находясь в машине. После убийства мужчина встал на колени и покончил с собой. Известно, что пара развелась в 2019 году и бывшая жена, забрав малолетних детей, переехала из Кемерово в Калининград. Мать погибшей отмечает: после расставания экс-супруг неоднократно угрожал ее дочери.

В Калининграде возбудили уголовное дело после того, как житель города Кемерово застрелил 35-летнюю женщину, которая ранее была его супругой. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, убийство произошло 26 ноября 2020 года примерно в 18.30 по местному времени (19.30 мск) около жилого дома на улице Чернышевского. Мужчина караулил бывшую жену, находясь в арендованной машине. По информации Telegram-канала Life Shot, за несколько часов до убийства он позвонил владелице авто и продлил договор еще на несколько дней.

После того, как бывшая супруга вышла из подъезда в домашней одежде, мужчина выстрелил в нее не менее шести раз из охотничьего карабина — женщина скончалась на месте.

«Мы сначала слышали 6-7 выстрелов. Потом где-то перерыв 30-40 секунд, опять пошли выстрелы. Два-три выстрела», — сообщила очевидица трагедии Life Shot.

Выяснилось, что после расправы над женой мужчина встал на колени и покончил с собой. Местный портал «Клопс» передавал, что убийство экс-супруги произошло на глазах у их общих детей — 10-летней девочки и четырехлетнего сына. В СК в свою очередь заявили, что стрельба была на улице, а несовершеннолетние в этот момент были дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» — основным мотивом преступления правоохранители называют ревность. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также будет проверена законность получения подозреваемым документов на оружие.

Между тем источник Life Shot со ссылкой на мать убитой сообщил, что бывший муж давно угрожал ее дочери. Женщина неоднократно обращалась в правоохранительные органы с жалобами на преследование со стороны экс-супруга.

Известно, что у пары осталось двое малолетних детей — их передали бабушке. Издание «МК» писало, что в прошлом супруги жили вместе в Кузбассе, однако год назад развелись — летом 2020 года женщина переехала в Калининград. Мужчина приехал туда же в октябре.

Источник местного портала «Новый Калининград» добавил, мужчина много лет назад работал дознавателем в МЧС, а карабин, из которого он застрелил экс-супругу, был официально оформлен на него.

Похожая история ранее произошла в Башкирии. Там днем 17 ноября 2020 года в детском саду села Старые Киешки 49-летний пьяный мужчина вошел в дошкольное учреждение и напал с ножом на 47-летнюю бывшую жену — от полученных ранений она скончалась на месте, передавал местный Следком.

После расправы он попытался скрыться, однако его задержал учитель физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом. В СК уточнили, что никто из детей не стал свидетелем убийства. Основным мотивом правоохранители считают ревность.

Мужчину арестовали, на него завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным издания «КП-Уфа», супруги вырастили двоих детей — сына и дочь. Они часто путешествовали по миру как с детьми, так и наедине. Почти каждый год пара быва