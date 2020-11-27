Отказавшийся извиняться за растление ребенка педофил попал на видео 

В Уфе отправили под арест 22-летнего молодого человека, который подозревается в педофилии. По версии следствия, 15 ноября он совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении ребенка на лестничной площадке многоквартирного дома в Демском районе города. Кроме того, злоумышленник украл у малолетнего мальчика деньги и мобильный телефон.

Злоумышленник не имел постоянного места жительства и периодически грелся в подъездах, где и встретил свою жертву.

В зале суда журналисты предоставили подозреваемому возможность извиниться перед родителями растленного им ребенка. Однако тот отказался приносить свои извинения, мотивировав это их отсутствием в суде.