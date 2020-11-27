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«Он хамил»: 9-летнего мальчика изрезали в приемной семье 

Павел Тиунов 1 час назад
«Он хамил»: 9-летнего мальчика изрезали в приемной семье
Фото: РИА НОВОСТИ
9-летний ребенок получил несколько ножевых ранений в приемной семье, сообщает «Комсомольская правда». На мальчика напала его «сестра», которая вышла из себя под воздействием спиртного.
Инцидент произошел 25 ноября. Ребенок оказался дома с 26-летней женщиной и ее сожителем. Опекунов мальчика рядом не было. Так называемая «сестра» и ее возлюбленный перебрали в тот день с алкоголем. Они напали на ребенка с ножом.
Мальчик получил несколько ударов в грудь спину, но сумел выбежать из квартиры во двор. На улице он встретил своего приемного отца, который вызвал «скорую помощь». Медики несколько дней боролись за жизнь мальчика. Ему удалось выкарабкаться. Сейчас ребенок идет на поправку.
Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемые задержаны. Женщина заявила, что на преступление ее толкнул алкоголь в крови, а также вызывающее поведение «брата».

«Он хамил», — пояснила она.

Пара признала свою вину в преступлении. Каждому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Дагестане 27-летняя местная жительница несколько раз ножом ударила свою 80-летнюю бабушку. По данным СМИ, на преступление девушку толкнул конфликт и словесная перепалка с родственницей.
Аналогичное преступление произошло в Кузбассе. Там злоумышленница довела преступный умысел до конца.
Поссорившись с бабушкой из-за безделья, местная жительница схватила топор и несколько раз ударила пенсионерку по голове. После этого преступница скрылась с места трагедии и попыталась покончить жизнь самоубийством при помощи канцелярского ножа. Однако вид порезанной руки ее сильно напугал, и она обратилась за помощью к медикам. К этому времени родственники пенсионерки уже обнаружили ее бездыханное тело и обратились в полицию. Подозреваемую задержали
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