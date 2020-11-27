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В полуметре от смерти: в Севастополе у жилого дома нашли снаряды 

РИА Новости Крым 20 минут назад
В Крыму у жилого дома нашли снаряды
Фото: РИА Новости
На территории частного дома в Севастополе обнаружили 21 взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Это 20 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и одна ручная граната (РГД).
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, хозяева участка обратились к спасателям со словами о том, что нашли четыре снаряда, когда проводили земляные работы. Однако, когда на место выехали специалисты, оказалось, что под землей лежит гораздо больше боеприпасов.
Спасатели оцепили опасную зону и обследовали находку. Состояние и тип взрывателя позволял перевезти взрывоопасные предметы на полигон для последующего уничтожения.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в Севастополе из-за разминирования пришлось оцепить целый жилой район недалеко от автовокзала. Тогда на территории частного дома нашли неразорвавшуюся немецкую авиабомбу весом 50 кг.
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Происшествия , Республика Крым , Севастополь
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