Участников конфликта со стрельбой, которую открыл учитель в Нальчике , доставили в отдел полиции. Об этом сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, между учащимся восьмого класса и его педагогом возникли разногласия по поводу учебного вопроса. Для этого подросток позвал знакомых, чтобы разобраться в ситуации.

— В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух, — уточнили в МВД.

Уточняется, что на данный момент инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по Нальчику выясняют обстоятельства инцидента.