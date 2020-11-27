Участников конфликта со стрельбой, которую открыл учитель в Нальчике, доставили в отдел полиции. Об этом сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.
По предварительным данным, между учащимся восьмого класса и его педагогом возникли разногласия по поводу учебного вопроса. Для этого подросток позвал знакомых, чтобы разобраться в ситуации.
— В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух, — уточнили в МВД.
Уточняется, что на данный момент инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по Нальчику выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что педагог несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета в школе Нальчика, чтобы отбиться от учеников, которые на него напали.