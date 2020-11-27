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Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Нальчике 

Вечерняя Москва и ещё 15 32 минуты назад
Участников конфликта со стрельбой, которую открыл учитель в Нальчике, доставили в отдел полиции. Об этом сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.
По предварительным данным, между учащимся восьмого класса и его педагогом возникли разногласия по поводу учебного вопроса. Для этого подросток позвал знакомых, чтобы разобраться в ситуации.

— В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух, — уточнили в МВД.

Уточняется, что на данный момент инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по Нальчику выясняют обстоятельства инцидента.
Российский учитель открыл огонь в школе
Ранее сообщалось, что педагог несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета в школе Нальчика, чтобы отбиться от учеников, которые на него напали.
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Происшествия , Видео , МВД , Кабардино-Балкарская Республика , Калининград , Калининградская Область , Нальчик
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