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Едва не сгоревший заживо в лифте курильщик в РФ попал на видео

Алевтина Жаркова
30 минут назад
Россиянин едва не сгорел заживо в кабине лифта, решив прикурить от легковоспламеняющейся жидкости. Произошедший в одном из многоквартирных домов города Оренбурга инцидент, запечатлела камера видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал Hue.
Спускаясь с 16-го этажа на лифте, мужчина вознамерился устроить себе перекур. Однако зажигалкой он воспользовался крайне опасным способом – любитель острых ощущений поджег не сигарету, а имеющуюся у него в стеклянной банке жидкость. Возникшее пламя моментально перекинулось на него самого. Сражаясь с ним он упал на колени. В итоге, после того как двери открылись, горе-курильщик едва смог покинуть лифт.
Происшествия,Видео,
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