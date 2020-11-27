Едва не сгоревший заживо в лифте курильщик в РФ попал на видео

Спускаясь с 16-го этажа на лифте, мужчина вознамерился устроить себе перекур. Однако зажигалкой он воспользовался крайне опасным способом – любитель острых ощущений поджег не сигарету, а имеющуюся у него в стеклянной банке жидкость. Возникшее пламя моментально перекинулось на него самого. Сражаясь с ним он упал на колени. В итоге, после того как двери открылись, горе-курильщик едва смог покинуть лифт.