Россиянин закурил в лифте и почти сгорел заживо 

Житель Оренбурга закурил в лифте и едва не сгорел заживо. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.

Сегодня утром в многоквартирном жилом доме на проспекте Победы мужчина вызвал лифт на 16-й этаж и поехал вниз. В кабине он при помощи зажигалки зажег сигарету. В тот же момент неизвестная жидкость, находившаяся в стеклянной банке, которую он держал в руках, также начала гореть. Мужчина бросил бутылку на пол, из-за чего загорелась кабина лифта.

«История о человеческой глупости. Беднягу увезли в ожоговое с 30% поражений тела», — сообщает Hue.

Канал опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, установленной в лифте. На ней видно, что временами высота пламени превышала рост мужчины и что он стал его тушить, вместо того чтобы остановить движение кабины. Когда двери лифта открылись самостоятельно, мужчина упал на колени прямо в огонь. Некоторое время спустя он сумел встать и покинуть кабину. В этот момент его джинсы горели.

В июне, как сообщал «Рамблер», шесть человек погибли в результате ДТП и последовавшего пожара в поселке Николаевка в Мордовии. Два автомобиля «Лада Гранта» столкнулись лоб в лоб, после чего оба загорелись. Общая площадь возникшего в результате аварии пожара составила около четырех квадратных метров.