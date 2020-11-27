Футболист-шпион: в РФ просят 16 лет для украинца

Гособвинение в Мосгорсуде запросило 16 лет колонии строгого режима для бывшего украинского футболиста Василия Василенко, обвиняемого в шпионаже. Максимальная санкция предполагает до 20 лет лишения свободы. Всего за несколько дней до ареста 53-летний Василенко провел в Мелитополе матч за любительскую команду "Медиана".

Бывший украинский футболист Василий Василенко, обвиняемый в шпионаже в пользу Украины, может получить 16 лет колонии строгого режима в России — такой срок для фигуранта запросил прокурор в Московском городском суде на заседании 26 ноября. Приговор подсудимому будет оглашен 7 декабря, передает ТАСС.

Василенко был арестован в Москве в октябре прошлого года оперативниками ФСБ, тогда на него завели дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов».

Весной нынешнего года обвинение было переквалифицировано на ст. 276 УК РФ «Шпионаж», максимальная санкция по которой предполагает до 20 лет лишения свободы. Другие детали дела 53-летнего спортсмена не разглашаются, поскольку следствием на них наложен гриф «секретно».

В 1992-2001 годах Василенко играл на позиции защитника в украинских клубах второго и третьего дивизионов «Таврия» (Новотроицк), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск). В 1992 — 1995 годах он даже участвовал в матчах за Кубок Украины.

При этом всего за несколько дней до ареста он провел в Мелитополе матч за любительскую команду «Медиана», которая уступила «Прометею» со счетом 3 — 9.

В августе нынешнего года ФСБ сообщила об аресте в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который передавал секретные данные в главное управление разведки министерства обороны Украины.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальная санкция по ней составляет 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб. Как уточняло РИА «Новости» на основе видео задержания, судя по погонам, фигурант является старшим лейтенантом.

На кадрах также видно, как военнослужащий идет по улице с пакетом из продуктового магазина, в автомобиле сотрудников ФСБ звучит команда «работаем», и военнослужащего задерживают. Офицера в наручниках доставили в Барнаульский гарнизонный военный суд, где было принято решение о его аресте.

Месяцем ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене. По версии следствия, бывший военный моряк передавал Украине сведения, составляющие гостайну. Получателем информации выступало Главное управление разведки украинского Минобороны.

Мужчина был задержан силовиками на улице, когда разговаривал со своим знакомым, стоя возле автомобиля. Видео задержания было опубликовано ЦОС ФСБ в соцсетях.

В середине прошедшего лета также по обвинению в госизмене был задержан начальник районного отдела УМВД по Курской области Дмитрий Борзенков. По информации контрразведки, подполковника полиции привлекло «к конфиденциальному сотрудничеству» одно из подразделений Службы безопасности Украины (СБУ).

В ФСБ предполагают, что Борзенков по заданию украинских спецслужб собирал и передавал им сведения, представляющие собой государственную тайну.

Согласно сведениям из открытых источников, 39-летний Борзенков был временно исполняющим обязанности начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области.

Как писал «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, подполковника могли завербовать для работы на СБУ в США, куда он ездил в 2014 году. Он мог передавать кураторам сведения обо всех силовиках, которых знал в своем регионе. Эта информация могла представлять интерес для Киева, учитывая, что Курская область является приграничной.

Другой источник издания рассказал, что Борзенкова обвиняют в передаче СБУ данных о перемещении через курскую территорию военной техники и военнослужащих. В частности —СБУ интересовалась провозом зенитных ракетных комплексов «Бук», стоящих на вооружении местной 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады ПВО.

Международная следственная группа (JIT) полагает, что одним из этих «Буков» был сбит пассажирский Boeing 777 рейса MH17 компании Malaysia Airlines в июле 2014 года над Донбассом, когда погибли 298 человек.