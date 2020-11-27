Видео махинаций с «мертвыми душами» в ВУЗе Якутии

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Видео подробностей с «мертвыми душами» в Якутии 

Вадим Дроздов 31 минуту назад
26 ноября был задержан ректор Арктического государственного агротехнологического университета Якутии Иван Слепцов. Его обвиняют в мошенничестве. По мнению следствия, Слепцов наживался на "мертвых душах" — несуществующих студентах, на которых выделялись деньги из государственного бюджета. Всего ректор нанес ущерб бюджету почти на 250 миллионов рублей. Мошеннические действия Слепцов вел с 2016-го года. За это время он "провел" 136 несуществующих студентов.
Ранее, в 2015 году, у академии возникли проблемы с Рособрнадзором, когда ведомство лишило учебное заведение аккредитации на несколько образовательных направлений. Студенты, которым грозило не получить дипломы гособразца, начали переводиться в Северо-Восточный федеральный университет.
Происшествия , Видео
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