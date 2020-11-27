Погром азербайджанцев в Карабахе попал на видео 

Азербайджанские солдаты устроили погром на армянском кладбище на занятой территории Нагорного Карабаха. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как два солдата разносят памятники и надгробия на одном из кладбищ. За кадром слышен смех. Кроме этого азербайджанцы делают фотографии на фоне погибших во время войны бойцов армии Армении. После этого становится понятно, почему при отъезде из Карвачарского района местные жители сжигали свои дома и забирали тела родственников, захороненных в этом регионе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Владимиром Путиным пообещал, что обеспечит охрану церквей и монастырей в Карабахе.