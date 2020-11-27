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Появилось видео первого заседания по делу Широкова 

Вадим Дроздов 18 минут назад
В Мировом суде в Сокольниках приняли решение рассматривать уголовное дело в отношении Романа Широкова в общем режиме. Ранее Широков признал свою вину и настаивал на особом порядке рассмотрения дела, чтобы добиться более мягкого наказания. Однако сторона защиты избитого арбитра Никиты Данченкова настояла на общем режиме. Теперь бывшему игроку сборной России по футболу Роману Широкову может грозить до 2 лет лишения свободы.
В матче любительского турнира между командами «Ничего обычного» и «Матч ТВ», который проходил 10 августа 2020 года, полузащитник «Матча» Роман Широков избил главного арбитра игры Никиту Данченко.
Происшествия , Видео
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