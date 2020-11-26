Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Главу «Победы» накажут за рейс в поддержку Дзюбы 

Вероника Полынина 6 минут назад
Главу «Победы» накажут за рейс в поддержку Дзюбы
Фото: РИА Новости
Минтранс обвинил руководство авиакомпании «Победа» в несоблюдении политики в области обеспечения безопасности полетов из-за полета в поддержку Артема Дзюбы.
Как сообщает РБК, в Минтрансе установили, что полет по траектории, похожей на фаллический символ, произошел из-за самовольного уклонения экипажа от утвержденного плана полета, а не для проверки навигационной системы, как было сообщено органам ОВД.
Минтранс пришел к выводу, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета, а ответственность за этот инцидент должно понести руководство авиакомпании.
По мнению ведомства, руководство «Победы» нарушило «обязательство в части развития и поддержания культуры безопасности, которая должна определять абсолютный приоритет вопросов безопасности полетов».
Как сообщал «Рамблер», 11 ноября лайнер авиакомпании «Победа» выполнял рейс из Москвы в Екатеринбург. На подлете к аэропорту Кольцово, пилоты, ожидая разрешения на посадку, совершили несколько виражей так, что на карте получилась траектория, напоминающая фаллический символ. Это заметили любители авиации, отслеживающие передвижения самолетов с помощью специализированных сайтов. В авиакомпании прокомментировали инцидент:

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле».

Позже Росавиация начала проверку инцидента.
Видео дня. Каток в форме фаллоса залили для жителей Новосибирска
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мертвые тела на улице: ЧП в российском городе
00:20
Мертвые тела на улице: ЧП в российском городе
Происшествия
Появились подробности трагедии в Калининграде
00:20
Появились подробности трагедии в Калининграде
Происшествия
Опубликовано видео прощания аргентинцев с Марадоной
01:33
Опубликовано видео прощания аргентинцев с Марадоной
В мире Общество
Разрушившие армянское надгробие азербайджанские солдаты попали на видео
00:15
Разрушившие армянское надгробие азербайджанские солдаты попали на видео
В мире Происшествия
Задержание ректора российского вуза за махинации попало на видео
00:47
Задержание ректора российского вуза за махинации попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео массовой драки туристов в отеле Дубая
00:28
Опубликовано видео массовой драки туристов в отеле Дубая
Происшествия В мире
Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео
00:30
Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео
Происшествия
Волонтер с друзьями избил и изнасиловал постояльца соцгостиницы
01:57
Волонтер с друзьями избил и изнасиловал постояльца соцгостиницы
Происшествия Криминал
Сообщая о смерти Марадоны, ведущий расплакался и попал на видео
02:39
Сообщая о смерти Марадоны, ведущий расплакался и попал на видео
Общество В мире
Пенсионер зарезал жену и пасынка
01:19
Пенсионер зарезал жену и пасынка
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение