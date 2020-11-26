Главу «Победы» накажут за рейс в поддержку Дзюбы 

Минтранс обвинил руководство авиакомпании «Победа» в несоблюдении политики в области обеспечения безопасности полетов из-за полета в поддержку Артема Дзюбы.

Как сообщает РБК, в Минтрансе установили, что полет по траектории, похожей на фаллический символ, произошел из-за самовольного уклонения экипажа от утвержденного плана полета, а не для проверки навигационной системы, как было сообщено органам ОВД.

Минтранс пришел к выводу, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета, а ответственность за этот инцидент должно понести руководство авиакомпании.

По мнению ведомства, руководство «Победы» нарушило «обязательство в части развития и поддержания культуры безопасности, которая должна определять абсолютный приоритет вопросов безопасности полетов».

Как сообщал «Рамблер», 11 ноября лайнер авиакомпании «Победа» выполнял рейс из Москвы в Екатеринбург. На подлете к аэропорту Кольцово, пилоты, ожидая разрешения на посадку, совершили несколько виражей так, что на карте получилась траектория, напоминающая фаллический символ. Это заметили любители авиации, отслеживающие передвижения самолетов с помощью специализированных сайтов. В авиакомпании прокомментировали инцидент:

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле».

Позже Росавиация начала проверку инцидента.