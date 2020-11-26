Мертвые тела на улице: ЧП в российском городе

Калининграде на улице Чернышевского обнаружены мёртвыми мужчина и женщина с огнестрельными ранениями. Об этом калининградским «Вестям» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета

По предварительным данным, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Оружие, из которого предположительно произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия.

«В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета, производится детальный осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.