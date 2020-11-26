Ещё
Далее:
Читайте также:
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября Подробнее ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Обвиняемую в шантаже Тарзана девушку арестовали на два месяца 

Вечерняя Москва 45 минут назад
«Девушку Тарзана» арестовали
Фото: РИА Новости
Девушку, обвиняемую в шантаже шоумена Тарзана, арестовали. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе Таганского суда столицы в четверг, 26 ноября.

— Таганский суд сообщает, что ходатайство следствия перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено, — отметили в суде.

Как уточняется, девушка арестована на два месяца — до 24 января 2021 года.
Тарзана шантажируют публикацией секс-видео
Ранее стало известно, что девушку задержали в одном из ресторанов в центре Москвы. Она подозревалась в шантаже и вымогательстве крупной денежной суммы у Тарзана.
По имеющейся информации, девушка родом из Краснодарского края. Она действовала вместе с 21-летней подельницей.
Напомним, в Сети появились сведения о том, что российский шоумен Сергей Глушко, более известный как Тарзан, обратился в столичную полицию с заявлением о вымогательстве у него двух миллионов рублей за нераспространение в СМИ порочащей информации о нем.
Видео дня. Каток в форме фаллоса залили для жителей Новосибирска
Вечерняя Москва: последние новости
СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН Максименко СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН Максименко Срок ареста Фургалу продлили до марта Срок ареста Фургалу продлили до марта Число скончавшихся после отравления антисептиком в Якутии выросло до шести Число скончавшихся после отравления антисептиком в Якутии выросло до шести
Комментарии 4
Происшествия , Шоу-бизнес , Краснодарский Край , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео прощания аргентинцев с Марадоной
01:33
Опубликовано видео прощания аргентинцев с Марадоной
В мире Общество
Разрушившие армянское надгробие азербайджанские солдаты попали на видео
00:15
Разрушившие армянское надгробие азербайджанские солдаты попали на видео
В мире Происшествия
Задержание ректора российского вуза за махинации попало на видео
00:47
Задержание ректора российского вуза за махинации попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео массовой драки туристов в отеле Дубая
00:28
Опубликовано видео массовой драки туристов в отеле Дубая
Происшествия В мире
Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео
00:30
Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео
Происшествия
Волонтер с друзьями избил и изнасиловал постояльца соцгостиницы
01:57
Волонтер с друзьями избил и изнасиловал постояльца соцгостиницы
Происшествия Криминал
Сообщая о смерти Марадоны, ведущий расплакался и попал на видео
02:39
Сообщая о смерти Марадоны, ведущий расплакался и попал на видео
Общество В мире
Пенсионер зарезал жену и пасынка
01:19
Пенсионер зарезал жену и пасынка
Происшествия Криминал
Бизнесмен явился на свадьбу с беременными от него подругами и попал на видео
00:30
Бизнесмен явился на свадьбу с беременными от него подругами и попал на видео
Общество В мире
Выброшенные из автобуса при ДТП в Калуге люди попали на видео
00:46
Выброшенные из автобуса при ДТП в Калуге люди попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение