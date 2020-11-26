«Девушку Тарзана» арестовали

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Девушку, обвиняемую в шантаже шоумена Тарзана, арестовали. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе Таганского суда столицы в четверг, 26 ноября.

— Таганский суд сообщает, что ходатайство следствия перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено, — отметили в суде.

Как уточняется, девушка арестована на два месяца — до 24 января 2021 года.

Ранее стало известно, что девушку задержали в одном из ресторанов в центре Москвы. Она подозревалась в шантаже и вымогательстве крупной денежной суммы у Тарзана.

По имеющейся информации, девушка родом из Краснодарского края. Она действовала вместе с 21-летней подельницей.