Ещё
Далее:
Читайте также:
Как советский футболист изменил ход олимпиады
Как советский футболист изменил ход олимпиады Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Суд отказал в УДО активисту Котову, осужденному за нарушения на митингах 

РИА Новости и ещё 1 51 минуту назад
Суд отказал в УДО активисту Котову
Фото: РИА Новости
Петушинский районный суд Владимирской области отказал в условно-досрочном освобождении активисту Константину Котову, получившему 1,5 года колонии за неоднократные нарушения порядка проведения митингов, сообщила РИА Новости представитель суда.

"Суд отказал Котову в условно-досрочном освобождении", — сказала собеседница, отметив, что заседание состоялось накануне.

По ее данным, Котов должен выйти на свободу 16 декабря, но точную дату может озвучивать только УФСИН.
В апреле сообщалось, что Котову осталось отбыть в колонии около восьми месяцев. В сентябре кассационный суд признал приговор законным.
В начале сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению — первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.
В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин, заявивший на итоговой пресс-конференции, что изучит эту ситуацию. Позже защита Котова обратилась в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Там установили, что решение Тверского суда было немотивированно суровым, и в апреле Мосгорсуд снизил приговор до 1,5 лет колонии.
Из заключения по делу Котова следует, что он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.
Видео дня. 3,5 млн за победу в «Битве экстрасенсов» просил иллюзионист Сафронов
Последние новости
Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма Названа причина госпитализации Светланы Светличной Названа причина госпитализации Светланы Светличной Назван самый ранний признак COVID-19, который легко пропустить Назван самый ранний признак COVID-19, который легко пропустить
Комментарии 1
Происшествия , Константин Котов , Ильдар Дадин , Владимир Путин , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости , Владимирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Отказавшийся извиняться за растление ребенка педофил попал на видео
00:47
Отказавшийся извиняться за растление ребенка педофил попал на видео
Происшествия Криминал
Едва не сгоревший заживо в лифте курильщик в РФ попал на видео
01:47
Едва не сгоревший заживо в лифте курильщик в РФ попал на видео
Происшествия
Появилось видео Лукашенко в «красной зоне» больницы в Минске
00:37
Появилось видео Лукашенко в «красной зоне» больницы в Минске
Политика В мире
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
02:05
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН РФ
00:36
Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН РФ
Происшествия
Появилось видео мема противостояния Пашиняна с Алиевым
00:13
Появилось видео мема противостояния Пашиняна с Алиевым
В мире
Разгромившая отдел с алкоголем англичанка попала на видео
00:58
Разгромившая отдел с алкоголем англичанка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
01:46
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
В мире Общество
Видео махинаций с «мертвыми душами» в ВУЗе Якутии
01:05
Видео махинаций с «мертвыми душами» в ВУЗе Якутии
Происшествия
Новое предложение Жириновского попало на видео
00:28
Новое предложение Жириновского попало на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть