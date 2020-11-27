Суд отказал в УДО активисту Котову

Петушинский районный суд Владимирской области отказал в условно-досрочном освобождении активисту Константину Котову , получившему 1,5 года колонии за неоднократные нарушения порядка проведения митингов, сообщила РИА Новости представитель суда.

"Суд отказал Котову в условно-досрочном освобождении", — сказала собеседница, отметив, что заседание состоялось накануне.

По ее данным, Котов должен выйти на свободу 16 декабря, но точную дату может озвучивать только УФСИН

В апреле сообщалось, что Котову осталось отбыть в колонии около восьми месяцев. В сентябре кассационный суд признал приговор законным.

В начале сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению — первым был Ильдар Дадин , но в его случае Верховный суд приговор отменил.

В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин , заявивший на итоговой пресс-конференции, что изучит эту ситуацию. Позже защита Котова обратилась в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Там установили, что решение Тверского суда было немотивированно суровым, и в апреле Мосгорсуд снизил приговор до 1,5 лет колонии.

Из заключения по делу Котова следует, что он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.