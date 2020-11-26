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СК задержал бывшего замдиректора ФСИН Максименко 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Задержан экс-замглавы ФСИН Максименко
Фото: ТАСС
Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Он задержан и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — сообщила она.

"По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения", — сказала Петренко.
В результате, считают в СК, не была исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей. "Не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов", — пояснила представитель СК.
Проводятся необходимые мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы, добавила она.
Валерий Максименко занимал должность заместителя директора службы с 2016 года. Он был освобожден от должности указом президента РФ от 18 марта 2020 года.
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