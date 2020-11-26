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«Да хоть с детьми, хоть с кошкой»: отец об изнасиловании дочери 

Артём Кульша 19 минут назад
«Да хоть с детьми, хоть с кошкой»: отец об изнасиловании дочери
Фото: ТАСС
Жительница Москвы, которую приемный отец насиловал, когда она была несовершеннолетней, должна по-женски его понять. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Лайф Шот», он заявил сам.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что приемный отец ее подруги, будучи пьяным, насиловал ту и других приемных дочерей, а жена мужчины знала о происходящем и мирилась с этим, чтобы не лишиться пособий на детей.
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Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело и задержали 66-летнего Александра М. по подозрению в совершении в 2001-2008 годах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. На днях жертва мужчины позвонила ему, записала разговор и передала запись «Лайф Шоту». Сегодня канал обнародовал ее.

«Это (сексуальное насилие над детьми. — Прим. ред.) ненормально, да. А когда от тебя уходит жена любимая и как бы естество выпирает из тебя, то… где-то это надо… ну как бы… куда-то… девать… Да хоть с детьми, хоть с кошкой, хоть с собакой, не имеет значения. Чисто по-человечески ты же понимаешь, что из меня с****а прет и ее нужно куда-то девать, а ты мне в этом помогла. Все! Чисто по-женски ты должна была бы это понять, а ты не понимаешь сейчас. Тебе это зачем было рассказывать? Промолчать об этом нельзя было? Ну, грубо говоря, посадят меня в тюрьму, там меня… будут трахать, скажем так. Скорее всего я закончу жизнь самоубийством, потому что терпеть я это не смогу. Тебе будет легче? Не хочешь моей смерти, отказывайся от своих показаний!» — произносит Александр М. на записи.

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