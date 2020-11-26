«Да хоть с детьми, хоть с кошкой»: отец об изнасиловании дочери 

Жительница Москвы, которую приемный отец насиловал, когда она была несовершеннолетней, должна по-женски его понять. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Лайф Шот», он заявил сам.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что приемный отец ее подруги, будучи пьяным, насиловал ту и других приемных дочерей, а жена мужчины знала о происходящем и мирилась с этим, чтобы не лишиться пособий на детей.

Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело и задержали 66-летнего Александра М. по подозрению в совершении в 2001-2008 годах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. На днях жертва мужчины позвонила ему, записала разговор и передала запись «Лайф Шоту». Сегодня канал обнародовал ее.