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ФСБ задержала за взятку уволившегося бывшего вице-мэра Евпатории 

Lenta.ru и ещё 9 4 часа назад
ФСБ задержала бывшего вице-мэра Евпатории
Фото: РИА Новости
Бывший вице-мэр Евпатории (Крым) Кирилл Вавренюк задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном размере»). Об этом в четверг, 26 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, Вавренюк был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и доставлен в отдел СКР в Евпатории для проведения следственных действий. Как уточняет газета «Коммерсант», задержанный экс-чиновник уволился из администрации несколько дней назад.
По версии следствия, весной 2018 года Вавренюк получил через посредника взятку в крупном размере — объект капитального строительства. За эту взятку подозреваемый в интересах взяткодателя утвердил схему расположения участка из земель муниципалитета на кадастровом плане территории и согласовал его сдачу в аренду без торгов.
Кирилл Вавренюк с 2004 по 2010 год работал в органах прокуратуры Крыма. С 2010 по 2014 год он занимал пост прокурора Евпатории. В должности заместителя главы администрации Евпатории работал с мая 2017 года.
30 октября Железнодорожный суд Симферополя вынес приговор бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову, признав его виновным в превышении полномочий. Экс-глава города был осужден на три года и восемь месяцев в колонии-поселении, а также лишен права занимать должности на госслужбе сроком на полтора года после отбытия наказания.
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Происшествия , Евпатория , Республика Крым , Симферополь
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