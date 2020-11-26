ФСБ задержала бывшего вице-мэра Евпатории

Бывший вице-мэр Евпатории (Крым) Кирилл Вавренюк задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном размере»). Об этом в четверг, 26 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, Вавренюк был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и доставлен в отдел СКР в Евпатории для проведения следственных действий. Как уточняет газета «Коммерсант», задержанный экс-чиновник уволился из администрации несколько дней назад.

По версии следствия, весной 2018 года Вавренюк получил через посредника взятку в крупном размере — объект капитального строительства. За эту взятку подозреваемый в интересах взяткодателя утвердил схему расположения участка из земель муниципалитета на кадастровом плане территории и согласовал его сдачу в аренду без торгов.

Кирилл Вавренюк с 2004 по 2010 год работал в органах прокуратуры Крыма. С 2010 по 2014 год он занимал пост прокурора Евпатории. В должности заместителя главы администрации Евпатории работал с мая 2017 года.