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Школьников обвинили в убийстве учителя под Парижем 

Lenta.ru 31 минуту назад
Четырем школьникам предъявили обвинения в убийстве учителя истории Самюэля Пати под Парижем. Об этом пишет BFM TV.
Трое из них, несовершеннолетние учащиеся, обвиняются в «пособничестве». В общей сложности 14 человек проходят по делу об убийстве Пати.
BFM TV отмечает, что в последний раз обвинения предъявили семи людям, двое из которых несовершеннолетние. Это произошло 22 октября.
Макрон выдвинул ультиматум мусульманам
В конце октября во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».
Теракт произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа. Преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом. По его словам, Пати погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить», глава государства также заявил о «кризисе ислама».
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Комментарии 1
Происшествия , Видео , Эммануэль Макрон , Business FM , Ницца , Париж , Тунис , Франция
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