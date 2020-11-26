Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман Премьера в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Участника реалити-шоу нашли мертвым в собственном доме после исчезновения 

Lenta.ru 13 минут назад
Исчезнувшего участника реалити-шоу нашли мертвым
Фото: : Channel 5
Участника британской версии реалити-шоу Celebrity Big Brother Колина Ньюэла (Colin Newell), известного под псевдонимом Heavy D, нашли мертвым в собственном доме. Как сообщает Daily Mirror, родственники пытались связаться с ним после того, как мужчина исчез.
По данным Daily Mail, тело Ньюэла обнаружили на полу кухни его братья. По неофициальной информации, у него случился сердечный приступ. Точная причина смерти участника телешоу пока не определена.
Heavy D долгое время был недоступен ни для родственников, ни для пользователей соцсетей. Брат Ньюэла Патрик в комментарии добавил, что они вели его поиски около двух недель. Его последний пост датирован 14 ноября.
В тот день он также был в гостях у костюмера и подруги Лорны Онабанжо (Lorna Onabanjo). Она рассказала, что вместе с 47-летним Ньюэлом провела время дома.

«Мы пели в караоке и выпили пару бокалов», — заметила Онабанжо.

Костюмер сообщила, что участник реалити чувствовал себя не на месте, так как ему удалось получить роль в фильме с актером Винни Джонсом, из-за чего внезапно многие знакомые спустя годы стали пытаться стать его друзьями. Она выразила соболезнования в связи с кончиной друга.
В конце сентября участница американского реалити-шоу о похудении «Я вешу 600 фунтов» (My 600-lb Life) Колиеза МакМиллиан (Coliesa McMillian) умерла в 41 год. Отмечалось, что у нее были осложнения после операции по снижению веса.
Видео дня. Каток в форме фаллоса залили для жителей Новосибирска
Последние новости
Собянин продлил ограничения в Москве до 15 января Собянин продлил ограничения в Москве до 15 января В Москве заметили попытку разрушить доверительные отношения Путина и Макрона В Москве заметили попытку разрушить доверительные отношения Путина и Макрона Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19 Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео
00:30
Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео
Происшествия
Волонтер с друзьями избил и изнасиловал постояльца соцгостиницы
01:57
Волонтер с друзьями избил и изнасиловал постояльца соцгостиницы
Происшествия Криминал
Сообщая о смерти Марадоны, ведущий расплакался и попал на видео
02:39
Сообщая о смерти Марадоны, ведущий расплакался и попал на видео
Общество В мире
Пенсионер зарезал жену и пасынка
01:19
Пенсионер зарезал жену и пасынка
Происшествия Криминал
Бизнесмен явился на свадьбу с беременными от него подругами и попал на видео
00:30
Бизнесмен явился на свадьбу с беременными от него подругами и попал на видео
Общество В мире
Выброшенные из автобуса при ДТП в Калуге люди попали на видео
00:46
Выброшенные из автобуса при ДТП в Калуге люди попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео с историей жизни Марадоны
02:51
Опубликовано видео с историей жизни Марадоны
В мире
Видео с мостом через Босфор, окутанным туманом
00:55
Видео с мостом через Босфор, окутанным туманом
В мире
Испытания систем ПРО ВС РФ попали на видео
00:39
Испытания систем ПРО ВС РФ попали на видео
Армия
Трамп помиловал Флинна и попал на видео
00:48
Трамп помиловал Флинна и попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское сог