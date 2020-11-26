Момент тарана матери с детьми на зебре в Петербурге попал на видео 

Иномарка сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу, на Шпалерной улице. По предварительным данным, за рулем находился 27-летний водитель.

Момент аварии попал на видео, запись публикует Telegram-канал Life SHOT. На кадрах видно, как машина буквально протаранила людей, при этом трехлетнюю девочку и коляску с полугодовалым мальчиком сильно подбросило от удара. Оба ребенка были госпитализированы с травмами средней тяжести. По данному факту проводится проверка.