Московской области врач избил онкобольную пациентку, возможно, больную еще и коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

42-летняя инвалид второй группы Ольга Спецова рассказала каналу, что некоторое время назад была госпитализирована в больницу №45 в Звенигороде с 25-процентным поражением легких.

20 ноября она попросила 32-летнего заведующего медицинским учреждением Заура Цоколаева уточнить информацию о проведении одной из процедур. Тот отказался, сославшись на занятость. Пациентка стала настаивать. Тогда врач назвал ее овцой, затолкал в ординаторскую и стал избивать.

В какой-то момент Спецова потеряла сознание, а когда очнулась, Цоколаев угрозами заставил ее подписать бумагу о том, что это она набросилась на него. Коллеги медика также поставили свои подписи, а камера в ординаторской оказалась сломанной. В результате избиения пациентка получила ушибы и разрыв барабанной перепонки. Цоколаев заявил, что не прикасался к ней, это она ударила его в область паха.